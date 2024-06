Uğur Meleke: Bir Süper Lig devi, gri bir orta sahayla her maça başlayamaz

Dün Fenerbahçe, onda biri bütçesindeki Kasımpaşa’ya karşı ön libero tipli iki oyuncuyla çıkıyor sahaya. Oysa Kasımpaşa 11’inde ön libero tipli bir kişi var (Sadiku). Geçtiğimiz hafta da Rize tek defansif orta sahayla oynarken, Fenerbahçe yine İsmailKrunic’le sahada. İsmail Kartal’ın oyun ve/veya sonuç anlamında kötü geçen Antalya-Alanya-Rize sürecinden çıkarmasını beklediğimiz ders sanırım şuydu: İsmail-Krunic gri bir orta saha ikilisi. Krunic asla bir Fred muadili değil. Takımda Fred’in muadili olmaya en uygun aday Lincoln’ün gönderilmesi skandal bir karardı. Szymanski-Zajc kenardayken Krunic’in ısrarla 11’de başlaması da bir başka soru işareti. Dün ilk yarının sonunda İsmail’in isabetli pas sayısı 11, Krunic’in de 10’du. İyi bir merkez orta saha, bazen tek devrede 45-50 isabetli pas yapar. Krunic 1 saat sahada kalıp 14 isabetli pasla bitirdi maçı. O dakikada Livakovic’in isabetli pas sayısı 25’ti. Her maça yanlış 11’le başlayıp, son bölümde telaşla değişiklikler yaparak sonuç alamazsınız. Rize’de oldu. Dün Kadıköy’de oldu. Her zaman olmaz. Bir Süper Lig devi, İsmailKrunic gibi gri bir orta sahayla her maça başlayamaz.

Uğur Meleke’nin yazısı