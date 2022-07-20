Uğur Emek: Osmangazi Köprüsü 210 milyon TL zarar etti

Bakanın bilgileriyle devam edelim. Osmangazi Köprüsü’nden 2 haftada tam 757 bin araç geçti. Bu bilgiye göre köprüden elde edilen gelir KDV hariç 129 milyon 447 bin TL’dir.

Sözleşmeye göre KDV hariç ücret 777 TL demiştim. Ancak siz bu ücreti ödemediğiniz için önce köprülerde KDV oranı % 18’den % 8’e dürülmüştü. Bu durumda Devletin KDV kaybı 12 milyon 944 bin 700 TL’dir.

Üstüne siz 777 TL’yi ödemediğiniz için KDV hariç ücret 171 TL’ye indirildi. Tabii ki biricik işletmecileri garanti edilen sözleşme ücretini tam olarak tahsil ediyorlar. Tabii ki 40 bin araç için aradaki 606 TL’lik fark katkı payı olarak KGM’nin bütçesinden ödenecek.

Değerli okur bayramdaki 2 haftada katkı payı olarak işletmeciye milli bütçeden ödenen para tam 339 milyon 580 bin 121 TL’dir.

Gelir işletmeciye gelse de gelir kabul edelim. 129,5 milyon TL.

Milli bütçeden çıkan katkı payı işletmeciye gitse de gider kabul edelim. 339,6 milyon TL.

Gelir gider farkına böylece bakalım. Eksi 210 milyon 133 bin 121 TL.

Değerli okur köprüden 757 bin aracın geçmesi için vergi mükellefi olarak 210,1 milyon TL ödediniz.

Bunun neresi kâr Allah Aşkına.

Uğur Emek’in yazısı