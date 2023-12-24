Uğur Emek: Mevcut asgari ücret insanların sağlıklı beslenmesini bile karşılayamıyor

Son yılların en büyük tartışma konularından bir tanesi asgari ücret. Asgari ücret başka hangi ülkelerde bu kadar çok tartışılıyor bilemedim.

Masamda DİSK-AR’ın “Asgari Ücret Araştırması 2024” raporu bulunuyor. Rapor Kasım/2023’te yayımlandı.

Raporda “hem geçmiş yıllarda DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen araştırmalar hem de TCMB ve TEPAV ile Aslan’ın araştırmaları, Türkiye’de asgari ücret kapsamının giderek genişlediğini ve asgari ücretin bir ortalama ücret haline geldiğini doğrulamaktadır” denilmektedir.

Şimdilik toplam ücretliler içerisinde asgari ücretlilerin oranı %50 civarında. DİSK-AR’ın tespitine göre bu eğilim devam ederse ücretlilerin büyük kısmı asgari ücretli olacak.

Halihazırda net asgari ücret 11 bin 402 TL’dir.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin Kasım ayında açıkladığı veriye göre “Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı 12 bin 928 TL’dir.”

Düşünsenize aileler sadece sağlıklı beslenmek için her ay bu kadar gelire ihtiyaç duyuyorlar.

Kıyafet, eğitim, kültür, sanat, spor ve tatil gibi harcamalar bunun içerisinde değil.

Bırakın bunları, mevcut asgari ücret insanların sağlıklı beslenmesini bile karşılayamıyor.

Hal böyleyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2024 yılında asgari ücret yılda bir defa artırılacaktır diyor.

Hazine ve Maliye Bakanı ücretler 2024 yılı enflasyon hedefine (%36) göre artırılmalıdır diyor.

Yani 15 bin 537 TL olsun istiyor.

Olsun.

Uğur Emek’in yazısı