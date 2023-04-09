Uğur Emek: Kanal İstanbul’u bırakın Hatay’a bakın

Kimin bir kuruşluk katkısı varsa buyursun gelsin demediler. Bize verin biz yapalım dediler.

“Türkiye Tek Yürek” kampanyasında şov yapıp 115 milyar TL yardım taahhüdünde bulunanlar banka hesaplarına 74 milyar lira yatırmışlar. Yani bedavaya reklamlarını yapmışlar.

“Kampanyada canlı yayında söz verip bağış yapmayanlar ifşa edilecek” denildi.

Bizler bu ifşaatı beklerken Kanal İstanbul geldi gündeme.

Elazığ’daki deprem konutlarının temel atma töreninde Sayın Cumhurbaşkanı “Şimdi de Kanal İstanbul’un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal, kesemeyeceksin” dedi.(1 Nisan, 2023)

Vatandaşlarımız çadırda ve battaniye üzerinde uyurken sırası mıydı Kanal’ın demek de var. Kanal’ı yaptınız da yıkan mı demek de var.

Uğur Emek’in yazısı