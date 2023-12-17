Uğur Emek: Eğitime daha çok kaynak tahsis etmemiz gerekiyor

Masamda OECD tarafından yayımlanan “Bir Bakışta Eğitim 2023” çalışması bulunuyor. Çalışma Eylül 2023’te yayımlandı.

12. Kalkınma Planı eğitimde fiziki altyapının belirli ölçüde geliştirildiğini ancak nitelik konusunda ilerlemeye çok ihtiyaç olduğunu belirtiyordu.

Aslında fiziki altyapı açısından daha çok yapılacak şey var.

Nasıl mı?

OECD ülkeleri genelinde ortalama olarak, öğrenci başına harcama genel lise programlarında yaklaşık 11 bin 400 ABD doları iken, mesleki eğitim programlarda yaklaşık 13 bin 200 ABD dolarıdır.

Aynı verilere Türkiye açısından baktığımızda lise öğrencileri için kişi başına 5 bin 100 ve mesleki eğitim öğrencileri için kişi başına 6 bin 485 dolar harcandığını görüyoruz.

Yani eğitime daha çok kaynak tahsis etmemiz gerekiyor.

Bir kese kâğıdı kılıklı gaste bana “evinin bahçesine mi okul yapılsın” diye sormuştu.

Tabii ki tercihiniz eğitim değil de yol ise bu fark normal görünüyor.

OECD genelinde ilkokulda zorunlu ders saati 4 bin 380 saattir. Türkiye’de ise 2 bin 880 saat.

Çocuklarımız vakitlerini okul yerine nerelerde geçiriyorlarsa artık.

OECD genelinde 25-34 yaş aralığındaki lise mezunlarının %83’ü ve üniversite mezunlarının ise %85’i çalışıyor.

Türkiye’de ise bu oran sırasıyla %69 ve %74’dür.

Anlaşılan Türkiye’de diploma iş bulmaya pek yardımcı olmuyor.

Uğur Emek’in yazısı