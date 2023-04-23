Uğur Emek: Bu işler beton döküp bina yapmakla olmuyor

Eğitim denildiğinde kaç derslik yaptıklarını, sağlık denildiğinde kaç hastane yaptıklarını, hukuk denildiğinde kaç adalet sarayı ve cezaevi yaptıklarını anlatıyorlar.

Uluslararası göstergelerde yerlerde sürünen eğitimin kalitesinden hiç bahsetmiyorlar.

Sayıca ve nitelik olarak yetersiz olan doktor ve sağlık personelinden ve iş başında olanların çalışma koşullarının olumsuzluklarından bahsetmiyorlar.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığından bahsetmiyorlar.

Bizlerin inşaat işlerinde yapılan yolsuzluklardan bahsetmemizden haz etmiyorlar.

Yeni beton konusu İstanbul Finans Merkezi (İFM).

Sayın Cumhurbaşkanı 17 Nisan 2023 Pazartesi günü İFM’nin açılışını yaptı.

Kendisi başta olmak üzere bakanları İFM sayesinde Türkiye’ye yabancı sermayenin akın edeceğini duyurdular.

Nitekim Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı başlıktaki sözü söyleyebildi.

Ama bu işler beton döküp bina yapmakla olmuyor nur gözlüm.

Uğur Emek’in yazısı