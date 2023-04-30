Uğur Dündar’dan Muharrem İnce’ye anketli mektup

Sözcü yazarı Uğur Dündar, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye açık mektup yazdı.

Uğur Dündar ve Muharrem İnce. (İnce/flickr.com)

Dündar, yazdığı mektupta; İnce’nin eski katıldığı bir mitingle, Memleket Partisi’ne geçtikten sonraki bir mitingini karşılaştırarak şunları kaydetti:

*Örneğin İzmir’in Gündoğdu Meydanı’na yüzbinler akmış, insan seline dönüşen kalabalık taşarak, arka sokakları bile hıncahınç doldurmuştu.

*Değerli kardeşim, geçenlerde İzmir-Menemen’de cılız bir kalabalığa sesleniyordun. İnsan, ister istemez hafızasına yerleşen eski görüntülerle güncel olanı yan yana getirip kıyaslıyor. Nerede 2018’in meydanlara sığmayan kalabalıkları, nerede bugün çevrende toplananlar? Tabii seni seven, “Abi” dediğin büyüğün olarak hüzünleniyorum.

Anket

Adını vermediği ‘ciddi bir kuruluşun’ anketine atıf yapan Dündar, İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a avantaj sağladığını kaydetti:

*Anketler de meydan görüntüleri gibi umut vermiyor. Örneğin dün çok ciddi bir kuruluşun iş dünyası için yaptığı kamuoyu araştırmasını inceledim.

*Ankette Genel Başkanı olduğun Memleket Partisi’nin barajı aşamayacağı, ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun!

*Sen de çok iyi biliyorsun ki bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği oluyor!

Nasıl hatırlanacak

Dündar, İnce’nin nasıl hatırlanacağına ilişkin de şunları belirtti: ”Muharrem İnce’nin, siyaset tarihine ‘bir kaybettiren’ olarak geçmesini ve zor durumda kalmasını hiç istemem. Ama ‘şöyle ya da böyle yap’ demenin de üzerime vazife olmadığını gayet iyi bilirim. Bundan sonrası senin tercihine kalıyor değerli kardeşim. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla…”

Müjdat Gezen de yazmıştı

Tiyatrocu Müjdat Gezen de Muharrem İnce’ye yazdığı açık mektubunda adaylıktan çekilmeye çağırmıştı: “Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir.”