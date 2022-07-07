Uğur Dündar: AKP Türkiye’si, tipik bir ‘ister inan, ister inanma’ ülkesi

AKP Türkiye’si, tipik bir ‘ister inan, ister inanma’ ülkesi. Öyle olaylar yaşıyoruz ki, insan bunların gerçek olduğunu bilmesine karşın, yine de inanmakta zorlanıyor. Alın size son bir örnek: Medyaya yansıyan haberlere bakılırsa, Suudi Arabistan’a 5 milyon küçükbaş, 1 milyon büyükbaş hayvan ihraç edecekmişiz!.. Usta tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’a göre bu haber bile tek başına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın görevden alınmasına yeter! Çünkü Türkiye, kırmızı et fiyatı arttı diye 2010 yılından bu yana kasaplık, besilik, kurbanlık, damızlık ne bulduysa ithal ediyor. Hayvan ithalatına milyarlarca dolar ödüyor. İthal edilen hayvan sayısı toplam 3 milyon başı buluyor. Ama şimdi kalkmış Suudi Arabistan’a 6 milyon baş canlı hayvan gönderiyor! Hayvanına yedirecek samanı bulamıyor, ama hayvan ihracatında patlama yapıyor!..

Uğur Dündar’ın yazısı