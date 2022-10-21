UEFA’dan Türkiye’ye para cezası

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı’nın Lüksemburg’la oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.
UEFA’nın açıklamasına göre 23 Eylül’de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.
Türkiye’ye verilen kısmi tribün kapama cezasıysa iki yıl süreyle ertelendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 5’inci maçında karşılaştığı Lüksemburg’la 3-3 berabere kalmıştı.