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Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan Türkiye’ye para cezası

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı’nın Lüksemburg’la oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

UEFA’nın açıklamasına göre 23 Eylül’de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.


Türkiye’ye verilen kısmi tribün kapama cezasıysa iki yıl süreyle ertelendi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 5’inci maçında karşılaştığı Lüksemburg’la 3-3 berabere kalmıştı.

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