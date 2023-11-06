UEFA’dan Lale Orta’ya görev

Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında ‘hakem gözlemcisi’ olarak görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasında, Lale Orta’nın 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk’ta oynanacak müsabakalarda görev yapacağı belirtildi.

Orta, 2023 yılının ocak ile temmuz ayları arasında merkez hakem kurulu başkanlığı yapmıştı.

Spor muhabirleri Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç, Orta’nın bir dönem çalıştığı beIN Sports’a baskı yaptığını, Trio programında Mart 2023’te oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında bir pozisyona kırmızı kart diyen eski hakemlere kızdığını, yorumcuları tehdit ettiğini ve VAR odasından bir görüntüyü maç özetine koydurduğunu öne sürmüştü.

Son olarak Lale’nin bir maçın görüntülerini kurallara aykırı biçimde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç(a gönderdiği öne sürülmüştü.

Lale tüm suçlamaları reddetmişti.