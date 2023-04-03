Galatasaray, MHK başkanını istifaya çağırdı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHK Başkanı Lale Orta’yı istifaya çağırdı.

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İki hafta önce spor muhabirleri Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç, MHK Başkanı Lale Orta’nın eskiden görev yaptığı beIN Sports’a baskı yaptığını ve Trio programında geçen hafta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında bir pozisyona kırmızı kart diyen eski hakemlere kızdığı, yorumcuları tehdit ettiği ve VAR odasından bir görüntüyü maç özetine koydurduğunu iddia etmişti.

Orta bu iddiaları reddetse de Galatasaray’la olan gerginlik sürüyor. Galatasaray, Adana Demirspor maçındaki hakem yönetimi nedeniyle de Orta’yı hedef almıştı.

Dün Galatasaray’dan yapılan paylaşımda Orta, istifaya davet edildi: “Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa.”