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Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan FIFA’ya Dünya Kupası resti

Avrupa’daki bazı ulusal futbol federasyonları, FIFA Dünya Kupası’nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planına karşı çıkarak, FIFA’dan ayrılmayı düşünüyor.

Fotoğraf: AA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası’nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu gündemde tutmaya devam ediyor.


Diğer taraftan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Dünya Kupası’nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmıyor.

AP’nin haberine göre, Avrupa’daki bazı ülkelerin futbol federasyonları, Dünya Kupası’nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması durumunda FIFA’dan ayrılma kozunu kullanacak.

Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesine karşı çıkan UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği sürecini başlatmıştı. FIFA Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde, iki turnuvanın birbiriyle aynı yıl düzenlenmesi riski de bulunuyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de FIFA Dünya Kupası’nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtmişti.

Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.

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