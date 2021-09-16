Türkiye FIFA sıralamasında 41’inciliğe geriledi

A Milli Futbol Takımı, bu ay aldığı Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası FIFA sıralamasında iki basamak daha geriledi.

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Türkiye, EURO 2020’de oynadığı üç maçı da kaybederek geçen ay 10 basamak gerilemişti.

A Milli Futbol Takımı, 1455 puanla 41’inci sırada yer alıyor.

Zirve Belçika’nın

Klasmanın zirvesinde bu ay yine Belçika var. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya ikinci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020’ye son 16 turunda veda eden Fransa ise bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya düştü.

EURO 2020 şampiyonu İtalya beşinci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de altıncı sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim’de açıklanacak.