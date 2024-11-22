UEFA Uluslar Ligi play-off turu: Türkiye, Macaristan’la eşleşti

UEFA Uluslar Ligi play-off turuna kalan Türkiye, Macaristan’la eşleşti.

Fotoğraf: AA

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ’a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetmiş ve grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

Ay-yıldızlı ekip grupta üç galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı.

Galler’se son maçında İzlanda’yı 4-1 yenerek milli takımın bir puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi’ne yükselmişti.

İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Milli takım, A Ligi’ne yükselmek için Macaristan’la mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar ilk maçında 20 Mart 2025’te Macaristan’ı konuk edecek. Türkiye, rakibiyle 23 Mart 2025’te de deplasmanda karşılaşacak.

A Ligi için oynanacak play-off eşleşmeleri şöyle: