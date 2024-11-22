Diken

Yaramazlara biraz batar!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu: Türkiye, Macaristan’la eşleşti

UEFA Uluslar Ligi play-off turuna kalan Türkiye, Macaristan’la eşleşti.

Fotoğraf: AA

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ’a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetmiş ve grubu ikinci sırada tamamlamıştı.


Ay-yıldızlı ekip grupta üç galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı.

Galler’se son maçında İzlanda’yı 4-1 yenerek milli takımın bir puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi’ne yükselmişti.

İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Milli takım, A Ligi’ne yükselmek için Macaristan’la mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar ilk maçında 20 Mart 2025’te Macaristan’ı konuk edecek. Türkiye, rakibiyle 23 Mart 2025’te de deplasmanda karşılaşacak.

A Ligi için oynanacak play-off eşleşmeleri şöyle:

  • Türkiye – Macaristan
  • Ukrayna – Belçika
  • Avusturya – Sırbistan
  • Yunanistan – İskoçya
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye, Karadağ’a 3-1 yenildi

RTÜK’ten Karadağ-Türkiye maçındaki ‘yasadışı bahis tanıtımı’na inceleme

Acun Ilıcalı’ya ‘yasadışı bahis’ soruşturması

Türkiye şansını son maça bıraktı

SON HABERLER

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 10 gün yasak

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın görevden alınıp yerine ‘kayyım’ atanmasının ardından valilik il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün yasaklandığını duyurdu. 