UEFA Uluslar Ligi: Türkiye, Karadağ’a 3-1 yenildi

A Milli Takım, Uluslar B Ligi dördüncü gruptaki son maçında Karadağ Milli Takımına 3-1 yenildi

Karadağ-Türkiye

Türkiye futbol milli takımı, Uluslar B Ligi dördüncü gruptaki son maçında Karadağ’a deplasmanda 3-1 yenildi.

Bu maç öncesinde ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılsaydı ilk kez Uluslar A Ligi’ne yükselecekti. Ancak bu sonucun ardından ve grubun diğer maçında Galler’in İzlanda’yı 4-1 mağlup etmesiyle milliler grubu ikinci olarak tamamladı.

Galler, İzlanda’yı 4-1 mağlup ederek puanını 12’ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi’ne yükseldi.

Grubu altı maçta üç galibiyet, iki beraberlik, bir yenilgiyle 11 puanda ikinci tamamlayan Türkiye ise Uluslar A Ligi’ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.

Play-off mücadeleleri

Türkiye, A Ligi’nde grubunu üçüncü olarak tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan’la karşılaşacak.

22 Kasım’daki kura çekimlerinin ardından play-off’lar çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Martta oynanacak play-off maçlarında tur atlayan ekip A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.