UEFA kulüp puanı sıralaması: Türk takımları ilk 50'ye giremedi

UEFA kulüp puanı sıralamasında Türk takımları ilk 50’ye giremedi. Legia Varşova, Jagiellonia, Steaua Bükreş, Lugano, Dinamo Zagreb ve Viktoria Plzen gibi takımlar daha iyi performans gösterdi.

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Geçen hafta sonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonu tamamlandı.

Sezon boyunca üç ayrı kulvardaki turnuvalarda Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında ilk 50 dışında kaldı.

Turnuvalarda bu sezon en fazla puan toplayan ekip, Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Inter oldu. İtalyan temsilcisi 40,25 puanla zirvede yer alırken Barcelona 36,25 puanla ikincilik koltuğuna oturdu.

Bu iki takımı sırasıyla Arsenal, PSG, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund takip etti.

Kulüp puanı klasmanında en iyi Türk takımı Galatasaray

Takımların salt bu sezonki performansları baz alınarak belirlenen klasmanda Galatasaray, topladığı 12,75 puanla en fazla puan alan Türk ekibi oldu ve 51’inci sırada yer aldı.

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Fenerbahçe, topladığı 11,25 puanla 54’üncü basamakta ve Galatasaray’ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.

Bu sezon Avrupa’da boy gösteren diğer Türk kulüplerinden Beşiktaş 6 puanla 86’ncı, Başakşehir 5 puanla 90’ıncı ve Trabzonspor 2,5 puanla 124’üncü sırada yer aldı.

Düşük bütçeli takımlar, Türk ekiplerini geçti

Türk kulüplerine göre çok düşük bütçe ve mütevazı kadrolarıyla Avrupa kupalarında mücadele eden birçok takım, Türk ekiplerinden daha fazla puan topladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan ve klasmanda 22’nci sırada bulunan Norveç ekibi Bodo/Glimt’le Konferans Ligi’nde son dörde kalarak 31’inci sıraya yerleşen İsveç temsilcisi Djurgarden dikkat çeken bir performans sergiledi.

Ayrıca Avusturya’dan Rapid Wien, Polonya’dan Legia Varşova ve Jagiellonia, Portekiz’den Vitoria Guimaraes, Romanya’dan Steaua Bükreş, İsviçre’den Lugano, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ve Çekya’dan Viktoria Plzen, Türk takımlarından daha iyi performans sergileyerek klasmanda ilk 50’de yer aldı.

Kulüp katsayı puanında en iyi Türk takımı Fenerbahçe

Takımların son beş sezondaki Avrupa performansına göre şekillenen kulüp katsayı puanına göre en iyi Türk takımı Fenerbahçe.

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Klasmanın ilk 10 basamağında sırasıyla Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Roma ve Barcelona var.

Listede 47’nci sırada bulunan Fenerbahçe, en iyi Türk takımı konumunda. Galatasaray’ın 58’inci basamakta yer aldığı klasmanda, Başakşehir 82’nci, Sivasspor 110’uncu, Beşiktaş 113’üncü ve Trabzonspor 148’inci sırada yer alıyor.