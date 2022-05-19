UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk defa Alman ve İskoç takımlarını karşı karşıya getiren final maçında penaltı atışları sonunda Rangers’ı 6-5 yenen Eintracht Frankfurt kupanın sahibi oldu.

Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi’ni kazanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılmaya hak kazandı.

İlk yarı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi Frankfurt özellikle ilk 20 dakikada rakip kaleye en çok giden takım oldu.

Rangers ise kontrataklarla hızlı çıkmaya çalışsa da, defansı geçmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarı hücumda daha etkili başlayan Rangers, 57’nci dakikada Frankfurt defansındaki büyük hatayla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Joe Aribo ile golü buldu.

Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gelen Alman takımı, 69’uncu dakikada sol kanattan Kostic’in yerden gelen ortasında kale çizgisine yakın bir yerde, defansın hatasını iyi değerlendirerek ayağını koyan Kolombiyalı futbolcusu Borre’nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Rangers art arda önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Her iki takımın oyuncularının oldukça yorgun olduğunun gözlendiği uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine karşı 5-4’lük üstünlük sağlayan Alman takımı kupanın 2021-2022 sezonundaki sahibi oldu.

Rangers’da penaltı kaçıran futbolcu, dördüncü atışı kullanan Aaron Ramsey oldu.

Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa’da kupa kazandı

Avrupa’da dördüncü kez final maçı oynayan Frankfurt, üçüncü kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Avrupa’da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal’in ardından yenilgisiz kupayı kazanan üçüncü takım olma unvanını aldı.

Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası’nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967’de UEFA Intertoto Kupası’nın da sahibi olmuştu.

Frankfurt’un kalecisi Kevin Krapp final maçının en iyi futbolcusu seçildi.

Bu arada maçın oynandığı saatlerde Sevilya’da hava sıcaklığının 31 dereceyi bulmasından dolayı karşılaşmanın Sloven hakemi Vincic, futbolcuların sıvı ihtiyacını gidermesi için zaman zaman oyuna birer dakikalık ara verdi.

Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne beş takım gönderecek

Alman liginde bu sezon başarılı sonuçlar alamayan ve 11’inci sırada bulunan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi’ni kazanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılmaya hak kazandı.

Frankfurt tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.