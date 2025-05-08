UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz finali: Manchester United-Tottenham

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarında Athletic Club’ı 4-1 yenen Manchester United ve Bodo/Glimt’i 2-0’la geçen Tottenham finalde eşleşti.

Fotoğraflar: @ManUtd – @SpursOfficial / X

Manchester United deplasmanda 3-0 yendiği Athletic Club’ı rövanş karşılaşmasında kendi sahasında ağırladı.

Athletic Club, Mikel Jauregizar’ın 31’inci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçse de maçın 72’nci dakikasından sonra Manchester United dört gol buldu.

‘Kırmızı Şeytanlar’ın golleri 72’de Mason Mount, 79’da Casemiro, 85’te Rasmus Hojlund ve 90+1’de yine Mason Mount’tan geldi.

⚽GOOOLL! Mason Mount orta sahadan attı!! Akıllara David Beckham'ı getirdi! pic.twitter.com/hiCa3FStRK — TRT Spor (@trtspor) May 8, 2025

Tottenham’sa kendi evinde 3-1 galibiyetle ayrıldığı ilk maçın ardından Bodo/Glimt’e konuk oldu.

Tottenham’ın golleri 63’te Dominic Solanke ve 69’da Pedro Porro’dan geldi.

Finalde eşleşen Manchester United ve Tottenham İngiltere 1’inci Futbol Ligi’nde (Premier Lig) bitime üç hafta kala sırasıyla 15 ve 16’ncı sırada.

Final karşılaşması 21 Mayıs 2025’te İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda oynanacak.