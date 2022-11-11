UEFA Avrupa Ligi gruplarının en güzel golü İrfan Can Kahveci’nin

Fenerbahçe’nin Fransa ekibi Rennes’le deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci’nin attığı gol, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyisi seçildi.
UEFA Avrupa Ligi’nin internet sitesindeki açıklamasına göre grup aşamasının en güzel golü için 10 futbolcu yarıştı.
İrfan Can Kahveci, oylamada Guelor Kanga (Kızılyıldız), Lorenz Assignon (Rennes), Enis Bardhi (Trabzonspor), Cody Gakpo (PSV), Omri Altman, Adam Gyurcso (AEK Larnaca), Aitor Ruibal, Joaquin (Real Betis) ve Albert Grönbaek’in (Bodo/Glimt) önünde ilk sırayı aldı.
Kahhveci, Rennes maçının 60’ıncı dakikasında ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara göndererek, takımının ilk golünü kaydetmişti.