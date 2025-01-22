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Yaramazlara biraz batar!

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş – Athletic Bilbao

Beşiktaş ile Athletic Bilbao Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.


Siyah-beyazlılar karşılaşmanın 17’nci dakikasında Rafa Silva’nın asistinde Rashica ile golü buldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında Athletic Bilbao, Unai Gomez’in golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

60’ıncı dakikada Beşiktaş yine Rashica’nın golüyle skorda yeniden üstünlüğü sağladı: 2-1

78’inci dakikadaysa Beşiktaş lehine farkı ikiye çıkaran gol Rafa Silva’dan geldi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı kazanan siyah-beyazlılar Joao Mario ile skoru 4-1’e getirdi.

Beşiktaş böylece UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı yedi maçta üç galibiyet dört mağlubiyetle dokuz puan topladı.

Beşiktaş’ın turnuvadaki sekizinci ve son maçı deplasmanda Hollanda ekibi Twente’yle.

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