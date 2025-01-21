UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında Galatasaray kendi sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kaldı.

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Galatasaray, turnuvanın yedinci haftasındaki karşılaşmada 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, karşılaşmanın yedinci dakikasında Davinson Sanchez’in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar 27’nci dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası dışından golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son dakikalarında Dinamo Kiev, Vanat’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ceza sahası içindeki bir pozisyonda Galatasaray’ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasına karar verildi. VAR hakemlerinin uyarısı ardından pozisyonu inceleyen orta hakem kırmızı kartı iptal edip sarı-kırmızılılar lehine penaltı noktasını gösterdi.

Victor Osimhen, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-1’e getirdi.

13 dakika sonra Dinamo Kiev, Yarmolenko’nun golüyle farkı yeniden bire indirdi.

82’nci dakikadaysa Yarmolenko’nun golüyle konuk ekip 3-3 beraberliği sağladı.

Bu sonuçla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı maçlarda ilk kez puan kaybetti. Dinamo Kiev ise ilk puanını kazandı.

Bu maç öncesinde Kiev’in oynanan altı maçta yalnızca bir golü bulunuyordu.