Üçüncü dünya savaşı öngören Soros, Avrupa’yı Putin’e karşı ‘gazladı’

ABD’li milyarder George Soros, Rusya’nın Ukrayna işgalinin Avrupa’yı temelinden sarstığını söyleyerek “İşgal, üçüncü dünya savaşının başlangıcı anlamına gelebilir ve medeniyetimiz bunu atlatamayabilir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li milyarder yatırımcı George Soros, İsviçre’nin Davos kasabasındaki toplantıda dünyadaki güncel gelişmelere dair konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Ukrayna’daki savaşı bir an önce sona erdirmek için eldeki tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Soros, Avrupa’yı da enerji konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı daha kararlı adımlar atmaya çağırdı.

‘Putin Avrupa’yı korkutmayı başardı’

Ukrayna’ya verdikleri destek için ABD ve Avrupa’yı öven Soros, başta Almanya olmak üzere Avrupa’yı Rusya’ya enerji alanındaki bağımlılık nedeniyle eleştirdi.

Putin’in Avrupa’ya çok akıllıca şantaj yaptığını, gazı kesmekle tehdit ettiğini, ancak dışarı göstermeye çalıştığından çok daha zayıf olduğunu savunan Soros, “Putin aslında bir krizin içinde ve bir şekilde Avrupa’yı korkutmayı başardı” dedi.

Soros, Putin’in geçen yıl doğalgazı Avrupa’ya ihraç etmek yerine stokladığını, bundan kaynaklanan doğalgaz sıkıntısı nedeniyle artan fiyatlardan ‘büyük paralar kazandığını’ söyledi.

Ancak depolama tesislerinin temmuzda dolacağını ve Rusya’nın Avrupa dışında doğalgazı ihraç edecek yeri bulunmadığını belirten Soros, “Putin sıkışmış durumda. Doğalgazla bir şeyler yapması gerekiyor. Avrupalılar sandıklarından çok daha güçlü bir konumdalar” dedi.

‘Rus-Çin ittifakı en büyük tehdit’

Soros konuşmasında Putin’in dışında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’i de hedef aldı. Putin ve Şi’yi “Diktatörler” diye nitelendirdi, bu iki ülkenin ‘açık toplum önündeki en büyük tehdidi oluşturduğunu’ söyledi.

Soros, iki ülkenin giderek artan işbirliğine işaret ederek “Birbirleriyle sınırları olmayan bir ittifak bağı içindeler. Ortak noktaları da çok var. Gözdağı ve tehditlerle yönetiyorlar ve bunun sonucunda akıl almaz hatalar yapıyorlar” dedi.