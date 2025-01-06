Ücretsiz: Fransız filmleri Beyoğlu Sineması’nda

Fransız filmleri ‘ülke sineması’ programı kapsamında 8-19 Ocak’ta Beyoğlu Sineması’nda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür’ün programı Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Hem büyüklere hem de çocuklara yönelik dokuz yapımın yer aldığı programda, üç filmden oluşan bir kısa film seçkisi de gösterilecek.
Akşam 7’de gösterilecek filmler şöyle:
- 8 Ocak Çarşamba: Serseri Aşıklar
- 9 Ocak Perşembe: Süper – 8 Yılları
- 10 Ocak Cuma: 5’ten 7’ye Cleo
- 11 Ocak Cumartesi: Birlikte
- 12 Ocak Pazar: Herkes İş Başına ve Linda Tavuk İstiyor
- 15 Ocak Çarşamba: Sönmüş Hayaller
- 18 Ocak Cumartesi: Av Köpeği
- 19 Ocak Pazar: Leziz
Ayrıca 19 Ocak’ta gösterilecek kısa filmler şunlar:
- Bahçe
- Kabuğun Altındaki Sessizlik
- Ayakkabıdaki Taş
- Ağaç
Biletler, ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden alınabilir.
Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programınaysa İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.