Ücretsiz: Fransız filmleri Beyoğlu Sineması’nda

Fransız filmleri ‘ülke sineması’ programı kapsamında 8-19 Ocak’ta Beyoğlu Sineması’nda.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür’ün programı Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Hem büyüklere hem de çocuklara yönelik dokuz yapımın yer aldığı programda, üç filmden oluşan bir kısa film seçkisi de gösterilecek.

Akşam 7’de gösterilecek filmler şöyle:

8 Ocak Çarşamba: Serseri Aşıklar

9 Ocak Perşembe: Süper – 8 Yılları

10 Ocak Cuma: 5’ten 7’ye Cleo

11 Ocak Cumartesi: Birlikte

12 Ocak Pazar: Herkes İş Başına ve Linda Tavuk İstiyor

15 Ocak Çarşamba: Sönmüş Hayaller

18 Ocak Cumartesi: Av Köpeği

19 Ocak Pazar: Leziz

Ayrıca 19 Ocak’ta gösterilecek kısa filmler şunlar:

Bahçe

Kabuğun Altındaki Sessizlik

Ayakkabıdaki Taş

Ağaç

Biletler, ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden alınabilir.

Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programınaysa İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.