Uçakta çocuğuyla birlikte oturmak isteyen anneye yerini vermedi, tartışma başlattı

Uçakta sevgiliniz veya başka bir sevdiğinizle yan yana oturmak için yerinizi ayırttınız. Üstelik bunun için ekstra bir bedel ödediniz. Çocuğuyla yan yana oturamayan bir kadın gelip yer değiştirip değiştiremeyeceğinizi sordu. Ne yaparsınız? Bu sorunun yanıtı bir internet sitesinin kullanıcılarını ikiye böldü.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da yaşayan bir kadın, erkek arkadaşıyla Kanarya Adaları’na gideceği uçakta yan yana oturabilmek için ekstra 22’şer sterlin ödedi. Kendisi cam kenarında erkek arkadaşı da orta koltukta oturuyordu. Kanarya Adaları’nın üçüncü büyük adası Gran Canaria’ya yolculuk başlamadan önce uçaktaki yerlerini aldılar. Daha sonra yanlarına, üçüncü yolcu olarak bir kadın geldi.

Check-in sırasında yan yana yer bulamadıklarını, çocuğunun ön sırada kaldığını, uçak yolculuğundan korktuğunu, yalnız huzursuz olacağını söyleyerek, ”Biriniz onunla yer değiştirebilir mi” diye sordu. Yanıt olumsuzdu. Yanıta gelen tepki de.

‘O bir çocuk’

Yer değiştirmek istemeyen kadın, kendisinin de kalkış sırasında biraz korktuğunu, erkek arkadaşıyla oturmak istediğini ve bunu önceden garanti altına aldığını söyledi.

Yer değiştirmeyi isteyen kadınsa, ”Siz yetişkinsiniz. O bir çocuk. Ne fark eder ki” diye çıkıştı.

Yer değiştirmesi istenen kadın, uçuş sonrasında yaşananları Britanya’da ebeveynlerin birbirine deneyimlerini aktardığı ‘Mumsnet’ adlı internet sitesinde paylaştı. Kendisininin ve erkek arkadaşının nazik bir üslupla teklifi reddetiklerini, kadının kızının 10 yaşın üzerinde olduğunu ancak karşı tarafın onlara kızdığını anlatarak, ”Yanlış mı yaptım” diye sordu.

”Madem çocuğundan ayrı oturmak istemiyor ve çocuğu korkuyor bir anne olarak o da daha önceden ekstra para ödeyip yerini ayırtabilirdi” görüşünü savunarak ona hak verenler de oldu. ”Sonuçta o bir çocuk yanlış yapmışsın” diyerek haklı bulmayan da.

Sitenin bir kullanıcısı, ”O da senin gibi yan yana oturmayı garanti altına almalıydı. Ben de olsam yerimden kalkmazdım” yazdı. Bir başkası, ”Buna sinir oluyorum. Defalarca ekstra para ödemeden çocuklarıyla yan yana oturmak isteyen anne-babalara rastladım. Gelip sizden yer değiştirmenizi bekliyorlar. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı.

‘Risk almış’

Bir diğeri, ”O anne yeri ayarlamayarak risk almış. Onun seçimi, onun riski” sözleriyle yer değiştirmeyen kadına hak verdi. Biri de teklifi reddettiği için yargılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Anneyi haklı bulanlar cephesinden biri, memnuniyetle yerini değiştireceğini belirterek, ”Şimdi düşündüğümden daha nazik ve hassas biri olduğumu anladım” yazdı. Biraz daha ileri giden bir kullanıcı, ‘doğru olan şeyin yer değiştirmek olacağını’ vurguladı ve yerinden kalmadığı için kadını eleştirdi.

Bir kullanıcının yorumuysa şöyleydi: ‘‘Ön sırada oturan bir çocuğun korktuğunu ve annesini yanında istediğini bilsem yerimde duramazdı. Her çocuğun annesiyle oturma hakkı var.”

‘‘Annesi önceden önlemini almasa ve üslubu doğru olmasa da çocuğun hatrı için yerimi değiştirirdim” diyen birine bir diğer kullanıcısı, ”Sen de haklısın ama ben de ne olursa olsun çocuk söz konusu olduğunda değiştirirdim” yazdı.