Uçak kazasında kaybolan dört çocuk bir ay sonra sağ bulundu

Kolombiya’da mayıs başında Amazon Ormanları’na düşen tek motorlu uçaktaki dört çocuk sağ bulundu.

Fotoğraf: Kolombiya Ordusu

Yedi yolcusuyla 1 Mayıs’ta ülkenin güneyindeki Amazon bölgesine düşen Cessna 206 tip uçakta, pilot ve çocukların annesi Magdalena Mucutuy da dahil olmak üzere üç yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 13, dokuz ve dört yaşındaki çocuklarla 11 aylık küçük kardeşleri içinse arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre çocuklar sağ bulundu. Aralarında 11 aylık bebeğin de olduğu dört kardeşin beş hafta boyunca meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

40 gün sonra gelen mucize haber ülkede büyük sevinç yarattı.

Barınak yapmışlar

Kolombiya ordusu ve hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında özellikle köpeklerin, çocukların hayatta kalabilmek için yedikleri meyvelerin kabuklarını takip ettiği ve ağaç yapraklarından yapılmış barınakların izinin sürüldüğü aktarıldı.

Üç kız ve bir erkek çocuğun büyükbabası Narcizo Mucutuy de gazetecilere “Yari ormanlarında kaybolan torunlarımın dedesi olarak şu anda çok mutluyum” dedi.

Öte yandan dört kardeşin bu kadar uzun süre vahşi hayvanların da olduğu bir bölgede tek başlarına nasıl hayatta kalmayı başardıklarına dair herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ancak bölgede yaşayan kabilelerin çocuklara yardım etmiş olabileceği düşünülüyor.