Uçağın acil iniş kapısını açıp tahliye kaydırağından indi

ABD’de bir kadın yolcu, kabin ekibiyle kavga ettiği uçaktan ‘acil iniş kapısı’nı kullanarak indi.

New York eyaletinin Buffalo kentinde kalkış için hazırlanan American Airlines uçağında Cynthia McKnight adlı yolcunun sinirlenip, bağırıp çağırdığı ve aniden acil çıkış kapısına yönelip şişme tahliye kaydırağından aşağı kaydırarak uçağı terk ettiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre uçak yeni ayrıldığı çıkış kapısına dönmek zorunda kaldı ve gideceği Chicago kentine gecikmeli olarak ulaştı. Uçaktaki kabin ekibine ‘nutuk attıktan sonra’ inen McKnight’ı havalimanında polis ekibi bekliyordu. Soruşturma açıldı.

McKnight’ın hakkında ‘kamu düzenini bozmak’ ve ‘girilmesi yasak alana girme’nin aralarında olduğu suçlardan dava açılabileceği açıklandı.

Bazı yolcular da uçakta yaşananları ve çektikleri fotoğrafları Twitter hesabında paylaştı.