Üç yıldır göçmeyen leylekler köylülerin ‘komşusu’ oldu

Hakkari’de göç etmeyen iki leylek, köylüler tarafından besleniyor.

Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı’na üç yıl önce göç eden leylekler, sonbaharda ilçeden ayrılmadı. Bunun yerine Yüksekova’nın 15 kilometre uzağındaki Kamışlı köyüne gitti.

İki leylek burada yüksek gerilim hattındaki direğe yuva yaptı. Leylekler üç yıldır burada yaşarken, köylüler hem evlerinden yiyecekler hem de satın aldıkları balıklarla kuşları besliyor.

AA’ya konuşan köylülerden Abdullah Dede, yazın ovada beslenen iki leyleğin kış aylarında bile köyü terk etmediğini, onlara zarar gelmemesi için her gün yuvalarını kontrol ettiklerini söyledi.

Dede, “Üç yıldır göç etmiyorlar, geceleri evlerin bacalarına konuyorlar, sıcak olduğu için uzun süre orada bekliyorlar, gündüz de sazlıkta avlanıyorlar. Niye göç etmiyorlar, kime, niye kızmışlar biz de bilmiyoruz” dedi.

Bir diğer köylü Bilal Özcanan, şunları anlattı: “Leylekler sonbaharda göç etmesi gerekiyordu ancak her kış buradalar, diğer kuşlar göç ederken onlar göç etmiyor. Onlar için bazen yem bırakıyoruz, beslenmeleri için destek oluyoruz. Onlara zarar verilmemesi için dikkat ediyoruz. Dondurucu soğukta onların göç etmemesi bizleri de çok şaşırtıyor. Onlar bizim özel misafirlerimiz.”