Üç ilde okullar tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (30 Aralık) Denizli’nin Çameli ilçesiyle Uşak ve Afyon’da okullar tatil.

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Valilik ve kaymakamlıklardan gelen açıklamalara göre Denizli’nin Çameli ilçesiyle, Uşak ve Afyon’da 30 Aralık’ta okullar tatil.

Tatil ilan edilen yerlerde engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Uşak Valiliği ayrıca bugün 12:00’ye kadar il merkezinde ‘trafik seyir ve can güvenliği için’ motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini bildirdi.