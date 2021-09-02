Üç günde 172 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızla artıyor. Üstelik en temel haklardan olan konut ve barınma hakkı Türkiye’de artık bir lüks! Bunu Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği ‘elverişli konut hakkı’ kriterleri söylüyor. Çünkü bu kriterler baz alındığında Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir aile için ortalama 5 bin liradan düşük bir fiyatta kiralık ev bulmak çok zor.