Üç günde 172 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçelerinin açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da olduğu 172 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ağustos’ta farklı saat aralıklarında Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 72 sığınmacı kurtarıldı.
30 Ağustos tarihinde de Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisi alındı. Bölgeye ulaşan ekipler 62 kişiyi kurtardı. Ekipler bir gün sonra Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca yine Türk kara sularına geri itilen 38 sığınmacıyı kurtardı.
Kıyıya çıkarılan 172 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.