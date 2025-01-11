Üç genel başkan da var: Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

14 vekile ait 17 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Dosyası sunulanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da var.
Hatimoğulları ile CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Ağbaba’nın ikişer dosyası bulunuyor.
Dosyaları Meclis Başkanlığı’nca Karma Komisyona sevk edilen vekiller şöyle:
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
- CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır
- CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
- CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
- DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki
- DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan
- DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü
- DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu
Karma komisyon, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşuyor.