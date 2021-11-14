Üç çocuk annesi, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, üç çocuk annesi Fikrinaz Gürtekin (40) boşandığı eşi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Saldırgan Muammer Gürtekin (50) polise giderek teslim oldu.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre dün, Ünalan Mahallesi Göztepe Köprü otobüs duraklarında Muammer Gürtekin ile Fikrinaz Gürtekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler müdahale etmek istedi.

Bu sırada Muammer Gürtekin belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla ateş etti. Fikrinaz Gürtekin kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polise giderek teslim olan Muammer Gürtekin, Üsküdar Asayiş Büro’daki ifadesinde, “Bir yıl önce boşandığım eşimle yolda yürürken çocuklar nedeniyle tartıştık. Daha sonra silahla ayaklarına ateş ederek kendisini vurdum” dedi.

Gürtekin Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Silahlı saldırının görgü şahitlerinden Oktay Parlak şunları söyledi: “Silah seslerini duydum. Adam kadının bacaklarına ateş etmeye başladı. Hatta bir vatandaş kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı. Onu ittikten sonra bacaklarından vurdu. Daha sonra yaya olarak kaçtı.”