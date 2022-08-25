Üç aylık bebeğin öldüğü Hollanda’daki iltica başvuru merkezine soruşturma

Hollanda’da, iltica başvurusu yapanların tutulduğu merkezde üç aylık bebek hayatını kaybetti. Yetkililer, soruşturma açtı.

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Ülkenin kuzeydoğusundaki Tel Apel köyündeki spor salonunda bekletilen bir ailenin bebeğinin dün sabah öldüğünü duyuran sağlık ve gençlik bakımıyla ilgilen müfettişliğin açıklamasında, ”Maalesef tıbbi destek yoktu” dendi.

Adı, cinsiyeti ve hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmayan bebeğin ölümünde rol almış olabileceği düşünülen tüm etkenlerin geniş kapsamlı şekilde inceleneceği belirtildi.

Merkezdeki yaşam koşulları, bebeğe daha önce sağlık hizmeti sunulup sunulmadığı da soruşturma kapsamında araştırılacak.

Çok sayıda siyasetçi de merkezi yönetenlerin hesap vermesini talep etti.

Hollanda’da iltica başvurusu yapanların bekletildiği ana merkez olan binanın önünde yüzlerce kişi uyuyor. İnsan hakları savunucuları işlemlerin ağır ilerlemesi ve sığınmacıların bekletileceği merkezlerin sayısının az olması nedeniyle insani kriz yaşandığını savunuyor.