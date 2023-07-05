UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali’nde patlayıcı maddeye rastlanmadı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde herhangi görünür mayın veya patlayıcı maddenin bulunmadığını açıkladı.

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UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde uluslararası kamuoyunda yer alan Zaporijya’ya yönelik olası bir sabotaj iddialarına ilişkin Başkan Rafael Mariano Grossi’nin değerlendirmeleri paylaşıldı.

AA’nın aktardığına göre Grossi, santraldaki ajans uzmanlarının tesiste mayın veya patlayıcı bulunmadığını teyit edebilmek için gerekli olan ek erişim talebinde bulunduğunu belirterek, özellikle üç ve dört numaralı reaktör ünitelerinin çatılarına erişiminin yanı sıra türbinlerin bazı bölümlerine ve tesisteki soğutma sisteminin bazı kısımlarına erişimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Son günlerde askeri duruma ilişkin karşıt açıklama ve iddiaların ardından UAEA ekibinin mevcut çatışmalar sırasında santrali korumaya yönelik daha önce belirtilen beş temel ilkeye tarafların tam uyumunu izlemek için tesisin tüm bölümlerini kontrol edebilmesinin önemine dikkati çeken Grossi, şöyle devam etti:

“Bu büyük nükleer santralin bulunduğu bölgede artan askeri gerilim ve faaliyetlerden ötürü uzmanlarımız sahadaki gerçekleri doğrulayabilecek durumda olmalıdır. Uzmanların Bağımsız ve tarafsız raporları, teyit edilmemiş karşılıklı iddiaların olduğu bir dönemde tesisteki mevcut durumun net bir şekilde yansıtılmasına yardımcı olması açısından çok önemlidir.”