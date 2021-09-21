Twitter’dan videolar için yeni özellik

Twitter’ın geliştirmekte olduğu özellikleri önceden duyurmasıyla bilinen Jane Manchun Wong tersine mühendislik becerileri sayesinde Twitter’ın yeni bir özelliğini daha açığa çıkarttı.

Wong’un paylaşımına göre, Twitter kullanıcıların video hızlarını ayarlamalarına olanak sağlayacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

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Yani bir kullanıcı Twitter’da video izlerken artık tıpkı YouTube’da olduğu gibi 0.5x, 1.0x, 1.5x ve 2.0x oynatma hızları arasında seçim yapabilecek.

Twitter is working on video playback speed options pic.twitter.com/5PH9lQPSfj — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 20, 2021

Twitter’ın test ettiği yeni özelliğin kayıtlı videolar ve canlı yayınlar için de geçerli olması bekleniyor.

Yeni özelliğin yakında beta uygulamalarında görülmeye başlanması öngörülüyor.

Twitter’ın ayrıca gizlilik konusunda da birtakım çalışmalar yaptığı biliniyor.

Şirket, önümüzdeki aylarda kullanıcıların birbirlerini engellemeden silmelerine olanak tanıyan bir başka özelliği de kullanıma sunacak.