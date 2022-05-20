Twitter’dan ‘kriz yönetimi’ hamlesi: Bazı tweetler ‘yavaşlatılacak’

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılarının kriz dönemlerinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak için bir politika geliştirdi. ‘Tweet Uyarı Bildirimleri’yle yanlış bilgilerin yayılması ‘yavaşlatılacak’.

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Dünya, giderek hızlanan bir dijital dönüşümün içinde. Dijitalleşmeyle birlikte haber kaynakları da değişti, geleneksel medyanın yerini sosyal medya mecraları aldı. Günümüzde birçok insan, çeşitli konularda ‘anında’ bilgi almak için Twitter’ı kullanıyor. Bu nedenle milyonlarca kullanıcının paylaştığı, hızla yayılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek zorlaşsa da, giderek önem kazanıyor. Özellikle silahlı çatışmalar, büyük ölçekli doğal afetler gibi halk sağlığını tehlikeye atan durumlarda güvenilir bilgiye erişmek kritik hale geliyor.

Twitter, kullanıcılarının kriz dönemlerinde güvenilir bilgiye ulaşmalarını sağlamak için yeni bir politikayı devreye soktu. Sosyal medya devi, yanlış bilgiler veren ve yüksek etkileşim alan paylaşımların yayılmasını ‘Tweet Uyarı Bildirimleri’yle ‘yavaşlatacak’. Özellik, uzmanların ve insan hakları kuruluşlarının geribildirimlerinin desteğiyle geliştirdi.

Dezenformasyonun yayılması ‘yavaşlayacak’

‘Tweet Uyarı Bildirimleri’, özellikle devletle bağlantılı, resmi hesaplardan gelen dezenformasyonu hedef alacak. Bunun nedeniyse halkta bu profillerin paylaşımlarının güvenilir olduğuna bir izlenim olması ve paylaşımlarının çok kısa zamanda büyük bir kitleye erişmesi. Twitter, bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıt elde ettiğinde bu iddiayı içeren paylaşımların Ana Sayfa, Arama ve Keşfet sekmelerinde gözükmesini engelleyecek.

Firmanın konu bazında hedef aldığı paylaşımlar içerisindeyse ‘çatışma durumlarında sahadaki koşulları yanlış aktaran bilgiler’, ‘güç kullanımı, egemenliğe yönelik saldırılar veya silah kullanımına ilişkin asılsız iddialar’, ‘belirli topluluklara karşı işlenen savaş suçları veya toplu vahşetlerle ilgili yanlış veya yanıltıcı bilgiler’, ‘uluslararası toplum müdahalesi, yaptırımlar, savunma eylemleri veya insani yardım operasyonları hakkında asılsız iddialar’ yer alıyor.

Kişisel görüşleri içeren paylaşım ve hesaplar politika kapsamına dahil edilmeyecek.

‘Tweet Uyarı Bildirimleri’ nasıl çalışacak?

Yanlış bilgi yaymayı amaçlayan Tweetler bir uyarı notunun arkasına yerleştirilerek, kullanıcıların dezenformasyondan korunması sağlanacak. Ayrıca paylaşımların yayılmasını sağlayan beğeniler, retweetler ve alıntılamalar devre dışı bırakılacak.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’ın ‘kriz yönetimi’ hamlesi, Rusya-Ukrayna savaşına dair kamuoyunu yanıltan bilgilerin yayılmasını önlemek için geliştirildi. Kriz politikasının ilerleyen dönemlerde daha fazla konuyu içerecek şekilde genişletilmesi hedefleniyor.