Twitter’daki haber bağlantılarında görsel ve başlık kalkacak

Twitter’ın (yeni adıyla X) sahibi Elon Musk, platformdaki haber bağlantılarında görsel ve başlığın kalkacağını duyurdu.

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Musk, haberi ilk duyuran ABD merkezli Fortune dergisini Twitter’da doğruladı: “Bu doğrudan benden geliyor. Görünümü büyük ölçüde geliştirecek.”

Twitter’da haber bağlantıları, görsel, sitenin adresi ve kısaltılmış başlıkla birlikte ‘kart’ olarak kullanıcıların zaman akışında yer alıyor. Bu sistem, tıklamaların artmasına ve yayıncıların okuyucu kazanmasına yardımcı oluyor.

Değişiklikle beraber haber bağlantılarında sadece görsel yer alacak.

Eski ve yeni ‘kart’lar.

Elon Musk, teknoloji devlerinin yapamadığını yapmak istiyor

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li işinsanı Elon Musk, 24 Temmuz’da platformun logosunu, ismini ve adresini ‘X’ olarak değiştirmişti.

‘X’ harfini daha önceki pek çok iş girişiminde kullanan Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, mal ve hizmetler için ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli dev platform WeChat’ten övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

Ama önceki deneyimler Musk’ın önünde çetin bir yol olduğunu gösteriyor. Daha önce birçok teknoloji firması, bankacılık devleri karşısında bu yola çıkmış ve uzayan onay süreçleriyle rekabet karşısında vazgeçmişti.