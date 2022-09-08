Twitter’daki ‘düzeltme özelliği’nin detayları belli oldu: 30 dakikada en fazla beş kere

Sosyal medya platformu Twitter uzun zamandır beklenen ‘tweet düzenleme’ özelliğini hayata geçireceğini geçen hafta duyurmuştu. Uygulamanın detayları belli oldu.

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Yetkililer TechCrunch’a yaptıkları açıklamada, tweet’lerin yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde en fazla beş kere düzenlenebileceğini söyledi.

Düzenlemeler, yazım hatalarını düzeltmek, fotoğraf, etiket eklemek vs. için kullanılabilecek.

Sınırlamanın, tweet’in içeriğini tamamen değiştirerek özelliği istismar edebilecekleri engellemek için getirildiği belirtiliyor.

Sosyal medya platformu, başlangıçta kullanıcı davranışını gözlemleyeceğini ve gidişata göre edit sayısını değiştirebileceğini söyledi.

‘Edit özelliği’ kullanımında Twitter’ın Mavi Aboneliği için ödeme yapanlara öncelik tanınacak. Uygulamaya Yeni Zelanda merkezli abonelerden başlanacak. Sonrasında özellik Avustralya, Kanada ve ABD’deki kullanıcılara açılacak.

Edit özelliği, sahte haber ve yanlış bilginin yayılmasının önünü açacak ‘tehlikeli’ bir uygulama mı, yoksa ‘aptalca’ ama insani yazım hatalarını telafi etmek için bir fırsat mı olacak?

Onu da zaman gösterecek.