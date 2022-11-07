Twitter, paralı mavi tik uygulamasını erteledi: Nedeni Rusya olabilir

Twitter, paralı mavi tik uygulamasını, ‘yanlış bilgi yayılma riskinden dolayı’ ABD ara seçimlerinden sonraya erteledi.

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ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter’ı satın alma sürecini tamamladığını geçen hafta duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Musk, hesapların onaylanmış olduğunu gösteren mavi tiki aylık 8 dolar ücretle satacağını duyurmuştu. Twitter, bazı ülkelerdeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına gönderdiği güncellemede “Ayda 7,99 dolara mavi tik alın” teklifinde bulunmuştu.

New York Times’ın haberine göre Twitter, paralı mavi tik uygulamasını 8 Kasım’da düzenlenecek ABD ara seçimlerinden sonraya erteledi. Birçok Twitter kullanıcısı ve çalışanı, Musk’ın kararından sonra, parayla onaylanan hesapların seçim döneminde siyasetçi veya haber kuruluşlarını taklit ederek yanlış bilgi yayabileceği ve oylamayı etkileyebileceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Twitter, bu nedenle paralı mavi tikleri seçimden sonra dağıtmaya başlayacak.

Siyaset bilimci Iam Bremmer de, 5 Kasım’da attığı tweette, Rusya’nın, yanlış bilgi yaymak için binlerce onaylanmış hesap satın aldığını iddia etmişti. Bremmer ayrıca “Ben olsam test edilmemiş bu uygulamayı en azından seçimlerden sonraya ertelerim” demişti.

i’d at least wait the four days until after midterm elections to roll out a completely untested new verification system on the country’s most important social media site for political info/disinfo.



but hey, that’s just me. — ian bremmer (@ianbremmer) November 5, 2022

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine de Rusya’nın müdahalesi olduğu iddia ediliyor.