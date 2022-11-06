Musk’ın açıklamasından sonra iPhone’dan kullanıcılarına ‘Mavi tik alın’ teklifi

Elon Musk’ın satın aldığı Twitter, ücretli mavi tik için ilk adımı attı. Twitter, bazı ülkelerdeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına gönderdiği güncellemede “Ayda 7,99 dolara mavi tik alın” teklifinde bulundu.

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Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

ABD’li milyarder, şirketi satın alır almaz ayağının tozuyla mavi tik hesaplardan aylık 20 dolar ücret alınacağını açıklamıştı.

ABD’li yazar Stephen King, Twitter’dan Musk’ın planına tepki göstererek “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? Onlar bana ödeme yapmalı. Eğer bu hayata geçerse giderim” diye yazmıştı.

Musk’sa buna “Faturaları ödememiz gerekiyor” diye cevap vererek ücreti 8 dolara düşürmüştü. Aynı gün de ücretin 8 dolar olacağını duyurarak uygulamayı kesinleştirmişti.

Ücretli mavi tik dönemi için deneme

Twitter, ücretli mavi tik dönemi için düğmeye bastı. DW Türkçe’nin aktardığı habere göre; ABD dâhil bazı ülkelerdeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına bir güncelleme gönderen Twitter, “Şu an kaydolun, ayda 7,99 dolara Twitter Blue alın” teklifinde bulundu. Güncelleme şu an için sadece ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki iPhone sahiplerine gönderildi.

Twitter Blue’nun yeni versiyonunda, kullanıcılar mavi tikin yanı sıra daha uzun video yükleme ve daha az reklamla karşılaşma gibi özelliklerden de faydalanacak. Twitter Blue’nun 4,99 dolar olan versiyonunda bu özellikler bulunmuyordu.

Ancak Kaliforniya merkezli şirketin ürün geliştirme direktörü Esther Crawford, yeni hizmetin gönderilen güncellemeye karşın hâlen deneme aşamasında olduğunu ve henüz hayata geçmediğini açıkladı.

Crawford, Twitter’dan, “Yeni ‘Mavi’ henüz aktif değil. Başlangıç öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ancak bazı ülkelerdeki kullanıcılar güncellemeler yaptığımızı görebilir çünkü denemeler yapıyoruz ve gerçek zamanlı değişiklikler için uğraşıyoruz” diye yazdı.

The new Blue isn’t live yet — the sprint to our launch continues but some folks may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time. The Twitter team is legendary. 🫡 New Blue… coming soon! https://t.co/ewTSTjx3t7 — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 5, 2022

Şu an Twitter Blue’nun güncellenme bedeli hâlen 4,99 dolar olarak görülüyor.

Ücretli mavi tik uygulaması, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’ın bu popüler sosyal medya platformuna getirmeye hazırlandığı en büyük değişikliklerden biri.