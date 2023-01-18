Twitter ‘Mavi’ pakete peşin indirimi yaptı

Twitter, mavi tik’le birlikte bir dizi ayrıcalık sunan ‘Mavi Twitter‘ paketi için peşin ödeme yapacaklara yüzde 13 oranında indirim yapacağını duyurdu.

Twitter, sitesinden yaptığı duyuruda, ‘mavi tik’i de içeren ‘Twitter Blue’ için peşin ödeme yapanlara indirim uygulayacağını açıkladı.

Twitter Blue, hesabın doğrulanmış olduğunu gösteren ‘mavi tik’ dışında, tweetleri edit etme gibi bir dizi özelliğe erken erişim sağlayan bir abonelik paketi.

Fiyat listesinde, Twitter ABD’de aylık ödemede 8 dolar olan abonelik ücreti, yılda 96 dolara (1804 lira) geliyor. Ancak 1 yıllık ödemeyi peşin yapanlar aynı hizmeti 84 dolara (1578 lira) alabilecek.

Apple’ın aldığı komisyon nedeniyle iOS üzerinden kullanılan hizmetin aylık bedeli 11 dolar. Apple üzerinden yapılacak yıllık üyeliklerde indirim olup olmayacağı henüz belli değil.

Ne olmuştu?

Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.

Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.

Elon Musk, kasım sonunda ‘reklam vermeyi durdurduğu’, ‘Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu’ ve ‘Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı’ gerekçesiyle Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması gösterilmişti. Sonradan Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıklamıştı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmamıştı.

Musk, 13 Aralık’ta mavi tik satışını tekrardan başlatmıştı. Mavi tikle beraber altın ve gri tik de piyasaya sürülmüştü.