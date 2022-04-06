Twitter ‘en çok beklenen’ özellik üzerinde çalıştığını doğruladı

Twitter, dört gözle beklenen düzenleme özelliği üzerine çalıştığını doğruladı.

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Kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği özellik, tweet’lerde hata olması durumunda silip yeniden paylaşmak yerine düzeltme imkanı sağlayacak.

Konu Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’dan yüzde 9,2 hisse satın almasıyla alevlenmişti. Musk bu işlemin ardından Twitter’da “Düzenleme (edit) butonu istiyor musunuz” diye bir anket düzenlemişti.

Twitter’ın en büyük hissedarı konumuna gelen Musk’ın bu anketi ‘düzenleme özelliğinin habercisi’ olarak yorumlandı.

Platformun iletişim ekibinin paylaşımıyla özelliğin yolda olduğu doğrulandı. Paylaşımda şöyle dendi: “Herkes bunu sorduğuna göre… Evet geçen yıldan beri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz. Hayır, fikri anketten almadık. Gelecek aylarda neyin çalışıp neyin çalışmadığını, nelerin mümkün olduğunu görmek için denemeleri başlatıyoruz.”

Platformun abonelik servisi Blue üyeleriyle denecek özelliğin ayrıntılarını üründen sorumlu müdürü Jay Sullivan paylaştı.

Sullivan, düzenlemede zaman sınırlaması ve şeffaflık olmadığı takdirde bu özelliğin kamuya açık konuşmaları değiştirmek için kötüye kullanılabileceğini belirtti. Önceliklerinin konuşmaların bütünlüğünü korumak ve özelliği güveli şekilde hayata geçirmek olduğunu söyledi.