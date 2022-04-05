Twitter CEO’su, Elon Musk’ın anketini paylaştı: Sonuçları önemli olacak

Sosyal medya platformu Twitter’ın üst yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketin en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk’ın ‘düzenleme butonu’yla ilgili başlattığı anketi ”Sonuçları önemli olacak” notuyla paylaştı.

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Geçen hafta Twitter’da bir anket başlatarak kullanıcılara platformun ifade özgürlüğüne uygun davranıp davranmadığını soran Tesla CEO’su Musk, kısıtlamalar nedeniyle yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğini söylemişti.

Ancak Musk, herkesi şaşırtarak bu sözlerinden bir hafta sonra Twitter’dan yüzde 9,2 hisse satın aldı.

Musk’ın şirkete ortak olmasının ardından ilk işi ”Düzenleme (edit) butonu istiyor musunuz” sorusuyla anket düzenlemek oldu.

Anketi Twitter CEO’su Parag Agrawal, “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatli oy verin” diyerek paylaştı.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Şirket, geçen günlerde resmi hesabı üzerinden bir tweet atarak, ‘düzenleme butonu’ üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.