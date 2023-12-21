Twitter çöktü mü?

İş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda (Twitter) bir süre paylaşımlar görüntülenemedi. Şu an uygulamada sorun bulunmuyor.

Görsel: AA

Twitter’a girişi yapılabilse de paylaşımların görüntülenmesinde sorun yaşanıyor.

Uygulamaya bilgisayardan girildiğinde herhangi bir tweet görüntülenemiyor. Twitter, takip ettiğimiz kimse yokmuş gibi uyarı veriyor.

Twitter’ın kendi algoritmasına göre, takip etmediğimiz hesapların paylaşımlarının da gösterildiği ‘Sana özel’ bölümünde de aynı durum geçerli.

Uygulamaya telefondan girildiğindeyse eski paylaşımlar görülürken yeni paylaşımlar akışa düşmüyor. Diğer bir deyişle akış yenilenmiyor.

Ayrıca, kullanıcıların profillerine girildiğinde de paylaşımlar görüntülenemiyor.

Güncelleme: Saat 9:45 itibarıyla akış yenilenebiliyor ancak tweet atma konusunda hala sorun yaşanabiliyor.

Güncelleme: Saat 10.15 itibarıyla uygulamada sorun kalmadı.