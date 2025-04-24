Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’de normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu” dedi.