Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde katı atık depolama tankı patladı. İlk belirlemelere göre beş işçi yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Sağlık Bakanlığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde bir arıtma tesisinde meydana gelen patlama sonucu 5 vatandaşımız yaralanmıştır.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 24, 2025
Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, 1’inin durumu ağırdır.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.