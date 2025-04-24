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Yaramazlara biraz batar!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde katı atık depolama tankı patladı. İlk belirlemelere göre beş işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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