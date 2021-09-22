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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklama kararı verilince adliyenin penceresinden atladı: Hayati tehlikesi var

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandığı Mersin’deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi’nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Serdar P., ‘yaralama’ suçundan yargılandığı Mersin’de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.


Serdar P., duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.

Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Serdar P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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