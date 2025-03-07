TÜSİAD başkanlarına dava

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi ( Başkanı Mehmet Ömer Aras hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla dava açıldı.

13 Şubat’ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Turan ve Aras’ın son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve toplumsal güven eleştirileri iktidarın tepkisini çekmişti.

Önce Aras daha sonra Turan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

19 Şubat’ta ifadeye çağrılan ikili yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Habertürk’ün aktardığına göre Aras ve Turan hakkında beş yıl üç ay hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul başsavcılığının açıklaması şöyle:

“Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURHAN ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında; 13/02/2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı başlatılan resen soruşturma kapsamında, her iki şüpheli hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan dolayı iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, şüpheliler hakkındaki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili tefrikine karar verilen soruşturma ayrıca devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

İktidar yetkilileri TÜSİAD’a ‘had bildirmiş’, İstanbul başsavcılığı 14 Şubat’ta Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık Aras’ın ardından 19 Şubat’ta Turan hakkında da soruşturma açmış, Turan ile Aras ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü.

Daha sonra Turan ve Aras, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.