Türkkan’ı örnek verdi: Akşener’den vekillere ‘saha’ uyarısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahada provokasyonların olabileceğini belirterek, vekillerden sağduyularını korumalarını istedi.

Kardeşini 1997’de PKK saldırısında kaybettiğini söyleyen Tahir Gümren adlı kişi, Bingöl ziyareti sırasında Meral Akşener’i HDP’yi savunmakla suçlamıştı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Gümren’e küfretmişti. Özür dileyen Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa etmiş, parti ise Türkkan’ın görevden alındığını vurgulamıştı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre İYİ Parti Meclis grubu, dün seçim gündemiyle toplandı.

Akşener, toplantıda, ‘İYİ Parti’nin iktidar kanadı tarafından uzun süredir provokasyonlara maruz kaldığını’ ifade etti.

İYİ Parti lideri, şunları söyledi: “İYİ Parti yükselişte. Bu nedenle operasyonlara maruz kalıyoruz. İktidar, 20 yıllık iktidarını kaybettiği için gergin. Bu nedenle bundan sonra sahada daha çok gerginliklerle, provokasyonlarla karşılaşmamız olası. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Biz ise daha çok sahada yer alacağız. AKP’ye kızdığımız işleri yapmayacağız. AKP tahammülsüzlüğü, biz tahammülü, AKP sabırsızlığı, biz sabrı, AKP empati duymamayı, biz ise empati duymayı savunuyoruz.”

Türkkan’ın davranışını onaylamanın mümkün olmadığını aktaran Akşener, partilileri “Sahada her zaman provokasyonlar olur, gerginlikler yaşanır. Siz sağduyunuzu kullanın ve öfkenize yenilmeyin” diye uyardı.