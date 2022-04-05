Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev’de yeniden faaliyetlerine başladı

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna’nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı.
Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, şu sözler yer aldı: “Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.”
Büyükelçilik 11 Mart’ta geçici olarak Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı.