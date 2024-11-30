Kastamonu’da Taşköprülü Mehmet usta tarafından 1904’te yapılan Türkiye’nin ilk piyanosu restore edildi.

Türkiye’nin ilk piyanosu. Fotoğraflar: AA

Kastamonu’da 1900’lü yıllarda mobilyacılık yapan Taşköprülü Mehmet usta, kentte görevli İtalyan mühendis Karlo efendinin evinde gördüğü piyanonun benzerini yapmaya karar verdi.

Karlo efendinin evindeki piyanonun ölçülerini alan Mehmet usta, uzun uğraşlar sonucu 1904’te ilk piyanoyu yaptı.

Çalışmalarından haberdar olan dönemin valisi Enis Paşa, Mehmet ustanın yaptığı beş piyanodan birini 2’nci Abdülhamid’e hediye etti.

Yapılan piyanolardan biri bugün Yıldız Sarayı’nda, diğeri Kastamonu Kent Tarihi Müzesi’nde, üçüncüsü de Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi’nde sergileniyor.

Kastamonu Kent Tarihi Müzesi, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi, Taşköprü Belediyesi ve Esen ailesinin girişimiyle Kastamonu’ya gelen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojisi bölümünden Dr. Ahmet Tunç Buyruklar, Kent Tarihi Müzesi’ndeki piyanoyu restore ederek bakımdan geçirdi.

Beş piyanodan üçü günümüze ulaştı

Buyruklar, 34 yıldır çalgı yapımıyla ilgili öğrenci yetiştirdiğini söyledi. Piyano hakkında bilgi veren Buyruklar şöyle konuştu:

“Taşköprülü Mehmet usta bir marangoz sanatkarı. 1904’te imal ettiği piyanolardan birini görüyoruz. Beş tane üretmiş. Bunlardan üçünün nerede olduğunu biliyoruz, ikisinin akıbetiyse bilinmiyor.

Kent Müzesi’ndeki çalgının bakımını yapmak üzere geldim. Çok yorgun bir saz olmasına rağmen sergileniyor. Klavye ayarını yapıp düzgün bir görüntü vermesini istedim.

Onun hatırasını yaşatmak ve düzgün görünmesi adına bu çalışmayı yaptık. Piyano, bizim çalgılarımızdan değil. Avrupa menşeli bir enstrüman.

Anadolu’da bunun yapılması pek mümkün görülmemesine rağmen Mehmet usta, bir müşterisinin evinde görüp ölçüleri alıyor. Krokilerini çıkarıp piyanoları üretmeye başlıyor.

Türkiye’de üretilen ilk piyano olarak çok büyük önem taşıyor.”