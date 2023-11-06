16 yaşındaki piyanist Can Saraç’a İtalya’dan büyük ödül: Ülkeme sözüm vardı

16 yaşındaki genç piyanist Can Saraç, İtalya’da düzenlenen Piano Akademi Eppan’da büyük ödül ‘Arturo Benedetti Michelangeli’yi kazandı.

Fotoğraf: Can Saraç

Tüm dünyadan 16 ila 30 yaşındaki piyanistlerin katıldığı akademide altı finalist arasına kalan Saraç, Türkiye’den tek katılımcıydı.

Cumartesi günü düzenlenen finalde birinciliğe ulaşan Saraç, Eppan şehri tarafından verilen 5 bin avro (152 bin 674 lira) ödülün de sahibi oldu.

Beş yaşından beri piyano çalan ve eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Saraç, üç senedir Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği bölümde eğitimi sürdürüyor.

Sözüm vardı, kazandım

Saraç, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada kendisini yetiştiren öğretmenlerine, ailesine ve dinleyicilerine verdiği sözü tuttuğunu belirtti.